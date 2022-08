Ein Flächenbrand in der Nähe eines Kleingartenareals hat am Mittwoch im Leipziger Westen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Zunächst brannte es auf einem Feld an der Lyoner Straße, Ecke Hohburger Straße auf einer Fläche von drei Hektar. Kurz darauf gerieten weitere zehn Hektar Schilf und Wiese an einer benachbarten Kiesgrube in Brand. Die Polizei sperrte umliegende Straßen und evakuierte eine Kleingartenlage. "Die Evakuierung musste aber nicht komplett durchgeführt werden, weil die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle hatte", sagte ein Polizeisprecherin. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Über eine mögliche Brandursache wurde zunächst nichts bekannt.

Im Leipziger Westen standen am Mittwoch zunächst ein Feld und später Schilf und eine Wiese in Flammen. Bildrechte: Lausitznews