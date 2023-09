Nach dem Brandanschlag auf das "Spreehotel" in Bautzen hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Wie das Sächsische Landeskriminalamt am Freitag mitteilte, führten die Spuren zu einem 38 Jahre alten Mann aus Bautzen. Am Freitagmorgen sei dessen Wohnung durchsucht worden. Die Polizei stellte Beweise wie Werkzeuge, Bekleidung, Speichermedien und Mobiltelefone sicher.