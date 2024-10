Zusätzlich engagiert sich das Ehepaar ehrenamtlich mit ihrem Projekt "Brille sucht Nase". Zweimal im Monat besuchen sie Notunterkünfte in und um Leipzig, um dort gespendete und aufgearbeitete Brillen an obdachlose Menschen zu verteilen. "Jeder Mensch soll die Möglichkeit haben, eine Brille zu tragen, die ihm gefällt und die seine Persönlichkeit unterstreicht", so die Optikermeisterin.

Wer gebrauchte Brillen dafür spenden möchte, könne diese im Geschäft in der Gießerstraße vorbeibringen. Auch im Haus des Handwerks in der Dresdner Straße in Leipzig werden Brillen für das Projekt in einer Box gesammelt.