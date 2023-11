"Der Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger war es, dass sie wieder spontan im Bürgerbüro vorsprechen können", sagte Hanna Saur MDR SACHSEN. Von den zwölf Bürgerbüros in der Stadt haben demnach drei von 8 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, zudem auch samstags. Ebenfalls ab dem 1. November haben die Bürgerbüros in Böhlitz-Ehrenberg, Liebertwolkwitz und in Wiederitzsch wieder regulär geöffnet. Das Bürgerbüro in der Stötteritzer Straße bleibt allerdings bis auf weiteres geschlossen.