Der Christopher Street Day (CDS) Leipzig stehe am Start und könne am Samstag loslegen, sagt Sprecherin Jasmin Gräwel. Alle Vorbereitungen seien so gut wie abgeschlossen.

Wie viele Menschen teilnehmen werden, könne aber nur geschätzt werden, sagt Gräwel: "Das ist in diesem Jahr gar nicht so einfach. In den vergangenen Jahren haben wir schon über 10.000 Menschen bei uns gehabt, die mit uns demonstriert haben." Die höchste Zahl sei bis jetzt 20.000 gewesen. Gräwel weiter: "In diesem Jahr haben wir durch die angekündigten Gegenproteste eine andere Situation. Aber ich denke, dass wir wieder über 10.000 Menschen werden."