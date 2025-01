Zwei Schwäne und ein paar Enten schwimmen auf dem Dahlener Schwanenteich. Die Sonne scheint auf die kleine Insel in der Mitte, auf der eine Trauerweide und ein kleines Häuschen stehen. Doch Tierschützerin Doris Wignanek aus Delitzsch macht der Anblick traurig. "Das bewegt mich sehr, wenn man sieht, dass die Tiere wahrscheinlich nur gehalten werden, um dem Schwanenteich seinen Namen zu geben. Auf so einer kleinen Betoninsel und ringsrum die hohen Mauern und noch ein Geländer drauf."

Der örtliche Tierschutzverein hat sie auf das Problem aufmerksam gemacht. Nun kämpft sie für die Schwäne - zusammen mit Karsten Peterlein von der Wildvogelhilfe Leipzig. Die Haltung des Schwanenpaares hier sei nicht artgerecht, hat er schon vor Jahren protokolliert. "Ein schwanentypisches Leben ist, dass der Schwan einfach mal fliegen kann, das kann der hier nicht, weil die Flügel kupiert sind. Aber was sie zumindest tun können sollten, ist ein Landgang - also raus gehen an Land und Nahrung suchen. Das geht durch die hohen Mauern ringsrum, den hohen Zaun natürlich nicht."