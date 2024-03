Eine Vorauswahl sei bereits getroffen worden, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung MDR SACHSEN. Zwölf Architektinnen und Architekten, sowie Kunstschaffende aus Berlin, Erfurt, Leipzig, Brüssel, Bosnien und Serbien seien ausgewählt worden. 24 weitere können sich vom 12. März an in einem offenen Verfahren bewerben.

"Wir wollen also eine hohe Beteiligung und Transparenz möglich machen", sagte Jung. "Um dann aber auch sagen zu können: Wenn wir einen Entwurf und eine Idee haben, dann soll es der aber auch sein, um ihn dann nicht zu zerreden." Der erste Versuch 2014 sei vor allem daran gescheitert, so Jung.

Am Freitag soll der Freiflächenwettbewerb für den Wilhelm-Leuschner-Platz vorgelegt werden. Dann entscheidet sich, wo das Denkmal entstehen soll. Die Gestaltung des Platzes definiere den Spielraum, so Benjamin Hossbach vom Berliner Wettbewerbsbüro Phase 1, das mit der Entscheidungsfindung betraut ist. Der Siegerentwurf solle am 2. Oktober bekannt gegeben werden.

Der Zeitraum sei eng gefasst, aber realistisch, so Hossbach. "Zunächst werden die Teilnehmer ausgewählt, die dann in Teams die Vorschläge erarbeiten. Ein Gremium analysiert dann schließlich die Vorschläge und trifft eine Entscheidung bis Oktober."

Von Mai an tourt eine Ausstellung zu dem Leipziger Einheitsdenkmal durch deutsche Städte. Die Präsentation "Das Denkmal ist…" wird von Mai an in Frankfurt am Main, Karlsruhe, Nürnberg, Hannover und Bonn zu sehen sein.