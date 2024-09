In der Nacht zu Montag hat in Leipzig-Leutzsch ein Elektroauto gebrannt. Die Flammen sind auch auf einen dahinter stehenden Transporter übergegriffen und verursachten erheblichen Sachschaden. Die Feuerwehr wurden gegen 23:30 Uhr alarmiert. Einsatzkräfte löschten die Fahrzeuge. Wie Polizeisprecherin Josephin Sader MDR SACHSEN mitteilte, geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Zur Spuren- und Beweissicherung wurde das E-Auto gegen 2:00 Uhr nachts auf einen Abschleppwagen verladen und abtransportiert. Kurze Zeit später entflammte das bereits gelöschte Fahrzeug auf dem Auflieger eines Abschleppwagens erneut. Die Polizei geht den Angaben zufolge bei diesem zweiten Brand von einer Selbstentzündung aus. Zu dem Zeitpunkt befand sich das Fahrzeug bereits in der Marschner Straße im Zentrum-West. Feuerwehr und Polizei rückten erneut an. Am Abschlepper ist ebenfalls Schaden entstanden. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Montagmorgen noch keine Angaben machen.