Zeugensuche Die Ermittlungsbehörden sind bei der Aufklärung der Straftat auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Es werden Zeugen gesucht, die am 19. März 2024 zwischen 15:40 Uhr und 15:45 Uhr vor dem "Werk 2" in Leipzig

die Auseinandersetzung gesehen und Angaben zum Tathergang und zur mutmaßlichen Abgangsrichtung der Täter machen können, oder im Internet oder in den sozialen Medien im Zusammenhang mit der Tat Feststellungen getroffen haben.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Leipzig, Tel. 0341/966 4 6666 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.