Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Abend in Leipzig-Möckern zu einem Großeinsatz gerufen worden. Wie ein Sprecher der Bundespolizei MDR SACHSEN sagte, soll ein Unbekannter in einer Regionalbahn eine Flüssigkeit versprüht haben. Sechs Menschen seien mit Atemwegsreizungen in Krankenhäuser gebracht worden. Sie seien leicht verletzt.

Bildrechte: EHL Media/Erik-Holm Langhof