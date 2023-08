In der Dresdner Neustadt sind am Wochenende mehrere Menschen bei Raubüberfällen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten in der Nacht zu Sonntag etwa zehn Personen zwei junge Männer mit Schlägen, Tritten, Schlagstöcken und Reizgas attackiert. Sie raubten ihnen ein Mobiltelefon und ein Portemonaie. Eines der Opfer erlitt schwere, das andere leichte Verletzungen. Zwei Tatverdächtige konnten laut Polizei gefasst werden.



Bereits in der Nacht zuvor hatten in dem Szeneviertel vier Unbekannte einen Mann geschlagen und ihm seine Halskette sowie die Armbanduhr geraubt. Der 28-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden.