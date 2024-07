Kritik an den Plänen der DHL und des Flughafenbetreibers gab es am Mittwoch von der Linken und den Grünen. Der mobilitätspolitische Sprecher der Linksfraktion, Marco Böhme, bezeichnete das Verfahren als "höchst intransparent". Es könne nicht sein, dass solche weitreichenden Verträge am Parlament vorbei geschlossen würden, so Böhme. Er lobte allerdings die offenbar besseren Konditionen für den Flughafen. "Es wäre ein Schritt in die richtige Richtung, wenn die Flugentgelte für Logistikkonzerne wie DHL tatsächlich kräftig erhöht werden würden", so der Linken-Politiker.