Nach Tod bei Arbeitsunfall Kranfahrer wegen fahrlässiger Tötung verurteilt

Im Prozess wegen fahrlässiger Tötung eines Kollegen auf einer Baustelle wurde am Freitag ein 39 Jahre alter Mann vom Leipziger Amtsgericht verurteilt. Vor drei Jahren hatte er als Kranführer auf einer Baustelle in Leipzig-Neulindenau einen schweren Arbeitsunfall verursacht. Am Vormittag ließ er über seine Anwältin vermelden, dass er alle Vorwürfe gesteht. Er bedauere den Vorfall sehr, es tue ihm unendlich leid, sagte der Mann nach der Urteilsverkündung.