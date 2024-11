Was ist häusliche Gewalt Nach bundeseinheitlicher Definition, beinhaltet häusliche Gewalt alle Formen körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt und umfasst familiäre sowie partnerschaftliche Gewalt. Häusliche Gewalt liegt vor, wenn die Gewalt zwischen Personen stattfindet, die in einer familiären oder partnerschaftlichen Beziehung zusammenwohnen. Sie liegt auch vor, wenn sie unabhängig von einem gemeinsamen Haushalt innerhalb der Familie oder in aktuellen oder ehemaligen Partnerschaften geschieht. Polizeidirektion Leipzig

Hilfsangebote

Hilfe finden Frauen und ihre Kinder im Landkreis Leipzig im Frauenschutzhaus. Dort gib es derzeit Platz für sieben Familien. Das sei zu wenig, sagt die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Konstanze Morgenroth. Es sei oft überbelegt. Deshalb müssten Frauen in Not auch häufig abgewiesen werden. Hoffnung sei jedoch in Sicht. Das Frauenschutzhaus des Wegweiser e.V. ziehe zu Beginn des kommenden Jahres in ein neues Gebäude, dort gebe es dann zehn Familienplätze.

Der orange Tag - Aktionen und Aufklärung

Der 25. November wird in diesem Jahr auch als "Orange-Day" bezeichnet. Damit soll ein sichtbares Zeichen in vielen Städten und Gemeinden gesetzt werden. In Leipzig erstrahlt am Abend der Turm des Neuen Rathauses in der Symbolfarbe dieses alljährlichen Gedenktages. Auch das Wintergartenhochaus und der Uni-Riese sollen von etwa 16:30 Uhr bis 24:00 Uhr entsprechend beleuchtet werden.

Auf dem Landratsamt in Borna weht seit dem Morgen die Flagge mit der Aufschrift "Wir sagen NEIN zu Gewalt gegen Frauen". In 30 Bussen des Regionalverkehrs wird mit Plakaten auf Angebote zu Hilfe bei Gewalt aufmerksam gemacht. Morgen findet von 9 bis 17 Uhr im Stadtkulturhaus eine Frauenkonferenz unter dem Motto "Nein, nichts ist okay!" statt. Dabei geht es in Vorträgen und Workshops um Frauen-Gesundheit, Frauen und politisches Engagement, Zeitmanagement sowie um Rassismus und Diskriminierung.

Im Dom von Wurzen wird am Montagabend eine Kerze für jedes der 507 bekannten Opfer häuslicher und sexualisierter Gewalt im Landkreis Leipzig entzündet. Zudem gibt es einen Rundgang durch die Ausstellung "Familie Schäfer". Sie zeigt die Folgen häuslicher Gewalt aus der Perspektive eines Kindes.