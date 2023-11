Gil Ofarim bleibt vor dem Prozessbeginn gegen ihn bei dem Vorwurf, dass er in einem Leipziger Hotel antisemitisch beleidigt wurde. "Ich weiß, was mir passiert ist. Es ging mir nicht um den Mitarbeiter, sondern um Antisemitismus", sagte er der "Welt am Sonntag". "Ich bin froh, dass jetzt viel herauskommen wird, was bisher nicht gesagt oder geschrieben worden ist."