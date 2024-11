Am Montag hat die Stadt Leipzig die offiziellen Motive der diesjährigen Glühweintassen bekannt gegeben. Kinder und Menschen, die alkoholfrei auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt unterwegs sein werden, schlendern in diesem Jahr mit Kater Mauz und Hase Hoppel in der Hand über den Markt. Damit zieren in diesem Jahr bereits zum neunten Mal Figuren aus der Sandmann-Welt die Kindertassen des Leipziger Weihnachtsmarktes. Die beiden Figuren aus der Märchenwald-Serie sind darauf mit reichlich Kuchen abgebildet - eine Anspielung auf den 65. Geburtstag des Sandmännchens.



Wer aus den Tassen im Retro-Look trinken möchte, müsse das bei den Ständen extra dazu sagen, so ein Sprecher der Stadt Leipzigzu MDR SACHSEN. "Denn es gibt mit 15.000 Stück viel weniger Kindertassen, als 'Erwachsenen-Tassen', von denen etwa 50.000 hergestellt wurden." Wichtig sei: ausschließlich alkoholfreie Getränke werden darin ausgeschenkt.