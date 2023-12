So trägt das Bildnis eines jungen Mannes des Leipziger Künstlers Hans Aichinger einen Spitzenkragen um den Hals: Im Ausstellungsraum mit barocken Ausstellungsobjekten entsteht so ein neues Miteinander. Christoph Ruckhäberle stellt zum Beispiel bemalte Holzskulpturen aus. Die Künstlerin Annette Schröter trägt Papierschnitte bei, die nach Fotos von anonymen Gartentoren aus Kleingartenanlagen entstanden sind. Diese Papierarbeiten treten in der Ausstellung in einen Dialog mit den grafischen Darbietungen des preußischen Eisenkunstguss. Da entstünde ein Spannungsverhältnis, dass man intuitiv begreift, so Museumschef Olaf Thormann. Es stelle sich zum Beispiel sofort die Frage: Was ist Design und was Zufall?