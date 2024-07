Energiewende Größter Solarpark Deutschlands in Betrieb

03. Juli 2024, 05:00 Uhr

Bei Borna wird am Mittwoch der Energiepark Witznitz offiziell eröffnet. In den vergangenen zwei Jahren wurden dafür rund 1,1 Millionen Solarmodule aufgebaut, waren in der Spitze rund 500 Menschen gleichzeitig am Werk. Jetzt hat der Park eine Leistung von rund 600 Megawatt. Ist er dann im dritten Quartal vollständig am Netz, sind es 650 Megawatt Spitzenleistung. Zur Eröffnung wird auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer erwartet.