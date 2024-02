Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Laut Lüken ist die Investition auf mindestens 30 Jahre angelegt, sicher und nachhaltig. Wie viel Geld der Solarpark genau gekostet hat, will er nicht sagen. Allerdings handele es sich um einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Die Rendite aus der Stromerzeugung der mehr als 1,1 Millionen Solarmodule kommt wiederum der Versicherung zugute. Es handelt sich Lüken zufolge um einen Ertrag im einstelligen Prozentbereich pro Jahr. Dabei hat die Hansainvest den erzeugten Strom der nächsten Jahre bereits verkauft – an den Energiemulti Shell. Der wiederum hat einen Vertrag mit Microsoft geschlossen und verkauft die Energie weiter. Laut Lüken fließt der erste Strom bereits.



Die Investition in eine solch große Anlage wie Witznitz gehört zur Strategie des Versicherungskonzerns. Neben Geldanlagen in Immobilien und Wertpapiere hat sich die Versicherung Klimazielen verpflichtet und steckt deswegen auch Kapital in die erneuerbare Energiegewinnung. Neben dem Energiepark Witznitz hat Signal Iduna laut Christoph Lüken beispielsweise auch schon in Windparks in Deutschland investiert, etwa in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Es sei jedoch gar nicht mehr so einfach, solche Projekte für die Geldanlage zu finden. Die Flächen seien begrenzt und die Nachfrage, auch aus anderen Branchen, sei hoch.