Zugleich verweist Meckel auf die Gewerbesteuereinnahmen, durch die die Kommunen profitieren. Insgesamt zeigt er sich zufrieden damit, dass in der früheren Kohleregion nun erneuerbarer Strom erzeugt wird. "Wir bleiben Energie-Kommune", sagt er und ist sicher, dass der Solarpark noch andere Wirtschaft anlocken wird. Dabei seien die erneuerbaren Energien eine deutliche Aufwertung zur früheren Braunkohle. "Der Tagebau ist bis an die Ortsgrenzen gekommen", erinnert er. Besonders betroffen war etwa der Ortsteil Kahnsdorf – aus den früheren Tagebaulöchern sind inzwischen der Hainer See und der Kahnsdorfer See entstanden.