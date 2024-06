Für Akzeptanz müssen die Menschen vor allem den konkreten Nutzen vor Ort nachvollziehen können, ist auch Bürgermeister Matthias Egert aus Zörbig überzeugt. Der Stadt mit viel landwirtschaftlicher Fläche zwischen den einzelnen Ortschaften steht ein starker Ausbau an Windkraft bevor. Neun Prozent des Gebiets könnten bis zum Jahr 2032 für Windkraft ausgewiesen werden – der höchste Anteil in der Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, die im Schnitt auf 2,3 Prozent kommen soll. Deutschlandweites Ziel sind zwei Prozent.

Windkraft-Flächen und Projektpartner selbst aussuchen

Egert geht das Thema zielstrebig an. Beim Ausbau der Windkraft will er aber auch die "riesige Menge an Möglichkeiten politisch eindämmen – damit es für unsere Bürger nicht zu viel wird". Denn wenn die Stadt nicht selbst Windgebiete festlegt, droht Wildwuchs. So solle sich die Stadt beim Ausbau der Windkraft die Partner selbst aussuchen, die Konditionen gestalten und vor allem den Nutzen vor Ort halten, ist der Bürgermeister überzeugt. Nicht die Fehler von vor 20 Jahren wiederholen: Denn in den bisherigen Windgebieten, wo demnächst je zwei alte Anlagen durch eine neue, leistungsstärkere ersetzt werden, habe die Stadt keinen Anspruch auf den Strom.

Ein neues Windgebiet hat der Stadtrat von Zörbig kürzlich beschlossen – das erste städtische Windgebiet, das eine kommunale Gesellschaft projektiert. Drei weitere sollen bald folgen. Die Akzeptanz in der Bevölkerung treibt den Bürgermeister um. Seit über zwei Jahren sei er in engem Austausch mit Landwirten, Ortsbürgermeistern, Boden-Eigentümern. Um etwa die Landwirtschaft möglichst wenig zu beeinträchtigen, habe man die Windkraftanlagen sehr nah an bereits bestehenden Feldwegen geplant. Die Leitungen könnten so am Straßenrand gezogen werden. "Und wir haben geschaut, wo sind schon Direktabnehmer mit Wirtschaft oder größere Ortsteile, die direkt vom Strom profitieren können." Dennoch rechnet Egert mit Widerständen, sobald es in die konkretere Umsetzung geht.

Frühzeitig auf Ängste und Sorgen eingehen

Von einem spielerischen Planungstool erhofft er sich daher, mehr Menschen zu erreichen und zugleich die eigenen Überlegungen zu prüfen. "Wenn wir ganz früh wissen, wo die Ängste und Sorgen liegen, dann können wir schon ganz früh in der Planung darauf eingehen", betont er.