Das Gürteltier ist das Zootier des Jahres 2025. Das teilte die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz am Montag in Stuttgart mit. Das Gürteltier tritt die Nachfolge von Gecko, Krokodil, Pustelschwein und Ara an, die in den Jahren zuvor gekürt worden waren.

Die Aktion wurde 2016 ins Leben gerufen und wird auch von den Dachverbänden der deutschen Tierparks getragen. Der Titel soll auf Arten, die in freier Wildbahn vom Aussterben bedroht sind, aufmerksam machen Bildrechte: Verband der Zoologischen Gärten (VdZ)

Leipziger Zoo präsentiert ein Gürteltier

Im Leipziger Zoo ist derzeit ein südliches Kugelgürteltier im Keller des Elefantentempels zu sehen. Es kann über 33 Jahre alt werden. Das Tier ist in der Lage, sich flink zu bewegen. Laut Zoo rollt es sich bei Gefahr in Verzug aber auch zu einer Kugel zusammen. Dann ist es sehr gut gegen tierische Feinde geschützt.

Es lebt auf dem Boden, also immer schön auf den Boden gucken, dann wird man es finden Jörg Junhold, Direktor des Leipziger Zoos MDR SACHSEN

Das Leipziger Gürteltier "wird noch einen Namen bekommen", kündigte Zoo-Direktor Jörg Junhold im Gespräch mit MDR SACHSEN an. Wann es am besten im Zoo zu beobachten ist? "Das Gürteltier ist unterschiedlich aktiv. Eine bestimmte Zeit kann ich nicht empfehlen. Das ist auch ein bisschen Glücks- oder Pechsache", so Junhold: "Es lebt auf dem Boden, also immer schön auf den Boden gucken, dann wird man es finden." Bildrechte: Zoo Leipzig

Durch Jagd und Umweltzerstörung bedroht