Der Zoo Leipzig hebt seine Eintrittspreise leicht an. Grund für die erste Anhebung seit vier Jahren seien die steigenden Kosten in allen Bereichen, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Am 21. März 2024 sollen die Preise um je einen Euro pro Ticket steigen. Die Karte für Kinder koste dann 14 Euro, die für Erwachsene 22 Euro. Das Familienticket werde ebenfalls teurer und soll dann 57 Euro kosten.

Zoodirektor Jörg Junhold sagte, man habe die Anpassungen für die Gäste moderat gehalten, aber auch die Notwendigkeiten des Unternehmens "verantwortungsbewusst abgebildet." Die Besucherzahlen in diesem Jahr bewegen sich laut Zoodirektor in etwa in dem Bereich von 2022. Im Vorjahr waren 1,87 Millionen Menschen in den Zoo geströmt. Das genaue Ergebnis für dieses Jahr hängt laut Junhold von den Besuchen über die Weihnachtsfeiertage ab, an denen der Zoo täglich geöffnet habe.