Die Temperaturen in Leipzigs Hallenbädern steigen wieder von 26 auf 28 Grad. Wie Stadtsprecher Matthias Hasberg MDR SACHSEN bestätigte, hat Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) am Montag festgelegt, dass die Temperatur in den städtischen Bädern um zwei Grad erhöht werden könne.

Gassituation mache Entscheidung "vertretbar"

Die Stadt schätzt die Anhebung laut Hasberg als "vertretbar" ein, da es nach einer Mitteilung der Bundesnetzagentur Entwarnung in Sachen Gas gebe. Für Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Handicap seien die zwei Grad mehr spürbar angenehmer. Im Gegensatz zur Raumtemperatur, wo es eine gesetzliche Grundlage gebe, könnten die Kommunen Schwimmbadtemperaturen selbst festlegen. Kinder nehmen an einem Schwimmkurs teil. In Leipzig geht das nun mit höherer Temperatur. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Gasspeicher zu 77 Prozent gefüllt

In ihrem aktuellen Lagebericht vom 7. Februar 2023 erklärt die Bundesnetzagentur, dass das Auftreten einer Gasmangellage in den verbleibenden Wintermonaten unwahrscheinlich ist. Der Gasspeicherstand liegt mit 77,17 Prozent über dem gesetzlichen Füllstand von 40 Prozent zum 1. Februar eines jeden Jahres. Der Gasverbrauch habe in der vierten Kalenderwoche 8,6 Prozent unter dem Verbrauch der Jahre 2018 bis 2021 gelegen. Die Schwimmhalle "Sportbad an der Elster" gehört zu acht städtischen Hallenbädern. Bildrechte: dpa

Linke: "Folgerichtige Entscheidung"

Die Stadtratsfraktion der Linken begrüßte die Entscheidung. Der Sprecher für Ordnung und Sicherheit, Oliver Gebhardt, sagte: "Da eine Gasmangellage in diesem Winter zunehmend unwahrscheinlich wird, ist es nur folgerichtig, dass die Senkung der Temperaturen als Energiesparmaßnahme zurückgenommen wird."



Das Aufsichtsratsmitglied der Sportbäder Leipzig GmbH sieht zudem einen finanziellen Aspekt: "Die Leipzigerinnen und Leipziger sollen zurecht davon profitieren, dass sie in den letzten Monaten die Maßnahmen zum Energiesparen mitgetragen haben. Schwimmen wurde in den vergangenen Monaten zunehmend zur sozialen Frage: Allein, wer es sich leisten konnte, fuhr in die wärmeren Thermen der Umgebung. Andere blieben den Sportbädern fern."

Temperaturen steigen langsam an

Zunächst werden die Wasser- und Raumtemperaturen in den Schwimmhallen nun wieder nach oben gefahren. Dies könne einige Tage dauern, sagt Martin Gräfe, der Geschäftsführer der Leipziger Sportbäder: "Wir rechnen ab dem Wochenende wieder mit dem Vorniveau."