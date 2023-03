Die Kommunen im Leipziger Neuseenland halten jedoch an den Plänen zum Harthkanal fest. Demnach sei die touristische Nutzung weiterhin realistisch, teilte die Steuerungsgruppe am Freitag nach einem Treffen mit. In der Gruppe arbeiten Städte wie Leipzig und Zwenkau, die Landkreise Leipzig und Nordsachsen und Regionalplaner zusammen. Die Finanzierung soll demnach über den Strukturstärkungsfonds des Bundes erfolgen. Bislang seien 35 Millionen Euro in das Projekt gesteckt worden, die Gesamtkosten seien noch nicht absehbar.