Eine davon ist Viola Eberlein. Die 64-Jährige ist 2019 an Parkinson erkrankt und hätte ohne ihre Erkrankung nie mit Tischtennis angefangen: "Der Sport trainiert genau das, was einem bei Parkinson verloren geht: Das sind Rückwärtsschritte, Aufmerksamkeit oder auch die Hand-Auge-Koordination. Ich bin davon überzeugt, dass mir der Sport hilft, das ist wie ein Jungbrunnen."

Franz Friese leidet an essentiellem Tremor, wie bei Parkinson-Erkrankten kämpft er gegen unkontrollierbare Zittern seiner Hände. Für Friese zählt neben dem sportlichen Ehrgeiz auch der soziale Aspekt des Vereins: "Als älterer Mensch sollte man sein Leben nicht auf der Couch verbringen und lernt hier dabei auch nette Leute kennen."

Der Sport trainiert genau das, was einem bei Parkinson verloren geht: Das sind Rückwärtsschritte, Aufmerksamkeit oder auch die Hand-Auge-Koordination. Ich bin davon überzeugt, dass mir der Sport hilft, das ist wie ein Jungbrunnen.

Der Sächsische Inklusionspreis wird in diesem Jahr vom Landesbeauftragten für Inklusion der Menschen mit Behinderungen, der Kommunale Sozialverband Sachsen und dem Sächsischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband verliehen.

Der Preis teilt sich in die drei Kategorien mit "Sport", "Wohnen und Arbeiten" und "So geht sächsisch inklusiv!". Dabei gibt es in jeder Kategorie je drei Preise, die mit 3.000 Euro dotiert sind.