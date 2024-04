Ab diesem frühen Zeitpunkt kommt die Diskussion kaum von der Stelle. Moderatorin Ulrike Simon ist bemüht, das Gespräch immer wieder auf das eigentliche Thema zu lenken. Aber von Hans Demmel und vor allem Julian Reichelt werden dauerhaft Nebenschauplätze aufgemacht. Demmel konfrontiert Reichelt immer wieder mit an anderer Stelle getätigten Äußerungen. Reichelt kontert damit, dass Mainstream-Medien zu nah an der Regierung seien und keine echte Kritik üben würden. Zwischendurch wirft Barbara Tóth die Frage in den Raum: "Wo sind wir hier eigentlich gerade?" Reichelt geht inhaltlich nicht auf die Frage ein und hebt als Antwort nur hervor, dass er nicht das schreiben wolle, was Tóth schreibe, dass sei politischer Aktivismus.