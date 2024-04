In Leipzig sind am Mittwoch die "Medientage Mitteldeutschland" gestartet. Dort diskutiert die Branche über Vertrauen, Innovation und Sicherheit in den Medien. Außerdem stehen Debatten zu Fake News - also zu Falschmeldungen -, zu Künstlicher Intelligenz oder zum Rundfunkbeitrag mit dem ARD-Vorsitzenden Kai Gniffke und Sachsens Medienminister Oliver Schenk (CDU) auf dem Programm. Der von MDR und ZDF mitorganisierte Branchentreff in der früheren Baumwollspinnerei dauert bis Donnerstag.