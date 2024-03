Kleine goldene Oscar-Statuen waren am Sonntag im Leipziger Stadtbild nicht zu sehen, dafür in den Passage Kinos zahlreiche Film- und Sandra Hüller-Fans. Das Programmkino mitten in der Stadt zeigte am Tag der Oscar-Verleihung gleich mehrmals: "The Zone of Interest." Hier spielt Sandra Hüller die Ehefrau des KZ-Kommandanten Rudolf Höß, der von Christian Friedel aus Dresden gespielt wird.