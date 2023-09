Nach der Besetzung eines Hauses im Leipziger Osten haben Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch in der Eisenbahnstraße und Nebenstraßen Barrikaden gebrannt. Das berichten mehrere Reporter übereinstimmend. Demnach seien Mülltonnen, Unrat, Holzgegenstände und Möbelstücke in Brand gesetzt worden. Die "Leipziger Volkszeitung" berichtet unter Berufung auf die Initiative "Leipzig besetzen", dass ein leerstehendes Haus besetzt worden sei. Demnach handelt es sich um das Gebäude Ludwigstraße 96. Erst am Montag war dort ein besetztes Haus geräumt worden.

In Leipzig haben in der Nacht zum Mittwoch Barrikaden gebrannt. Die Aktion steht offenbar im Zusammenhang mit einer Hausbesetzung. Bildrechte: EHL Media