Kritik von Ausstellern Leipziger Buchmesse unter Druck

Die Gründe für die Entscheidung seien vielfältig, sagt Peter Hinke. Auch sein Verlag muss sich zum Beispiel damit auseinandersetzen, dass die Kosten bei der Herstellung an allen Ecken und Enden gestiegen sind. "Dadurch, dass auch uns Mittel fehlen, überlegt man natürlich, wie man sein Geld effektiv ausgibt. Wir wollen Veranstaltungen machen, aber wir müssen vielleicht nicht unbedingt mit einem eigenen Messestand da sein", so der Verleger.

Hinke betont, sein Verlag wolle die Buchmesse weiter begleiten und plant Veranstaltungen in seinen beiden Buchhandlungen in der Stadt. Das große Echo auf seine Ankündigung verdeutlicht aber etwas: Auch andere Verlage treibt die Sorgen über die gestiegene Papierpreise um. Und sie machen sich Gedanken über die Nachfolge von Buchmesse-Direktor Oliver Zille . Messesprecher Andreas Knaut versucht zu beruhigen:

Diese Suche gestalte sich jedoch nicht ganz einfach. "Aber wir sind jetzt in Gesprächen. Und ich hoffe, dass wir ihnen in der nächsten Zeit sagen können, wer es sein wird“, so Knaut. Der Messesprecher verspricht Kontinuität: Formate wie das Forum offene Gesellschaft oder die Buchbar als Begegnungsort mit Autorinnen und Autoren sollen fortgesetzt werden.

Bei aller Kontinuität hat sich die Buchmesse in den vergangenen Jahren, vor allem nach der Corona-Pandemie, immer wieder neu erfunden. Digitale Formate sind hinzugekommen, die die Messe als wichtigen Ort für Austausch und Begegnung bereichert haben. Wie sich die Messe in Zukunft neu erfinden und ihren Markenkern als Lesefest bewahren will, wird erst derjenige oder diejenige beantworten können, die in die Fußstapfen von Buchmesse-Direktor Oliver Zille tritt.