In Neukieritzsch im Landkreis Leipzig hat am Freitagabend der Landesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen begonnen. Als Gast war Bundesaußenministerin Annalena Baerbock anwesend. Sie betonte in ihrer Rede wie wichtig es ist, in der Politik Kompromisse zu finden und Gräben zu überwinden. Gleichzeitig zog sie eine klare Trennlinie zu Populisten und Extremisten. Bedrohungen seien keine freie Meinungsäußerung, sondern eine Straftat, so Baerbock.