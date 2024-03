Bundesweit hat die Letzte Generation zu Demonstrationen aufgerufen, zu sogenannten "ungehorsamen Versammlungen". Das sei ihre neue, eine andere Strategie, erklärt Lina Johnsen, Sprecherin der Letzten Generation Leipzig. Alles was man bisher gemacht habe, hätte seinen Zweck erfüllt, sagt Johnsen: "Wir haben eine Protest-Evolution durchgemacht und möchten jetzt nochmal auf die Menschen zutreten, ihnen die Hand reichen."

Deswegen würden sie sich jetzt mehr an lokalen Protesten beteilige und erst danach zum "ungehorsamen Protest" übergehen. "Jeder kann so weit gehen, wie er oder sie möchte: Egal ob man nur danebensteht oder sich mit auf die Straße setzt und von der Polizei wegtragen lässt." Gesagt getan: Kurz nachdem die Versammlung durch die Initiative Stadtgrün um 13 Uhr beendet wurde, blockieren Mitglieder der Letzten Generation die Straße zwischen der S-Bahn- und Tram-Haltestelle am Wilhelm-Leuschner-Platz.