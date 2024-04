In Leipzig haben am Vormittag sechs Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation Plakate auf verschiedene Bankgebäude geklebt. Gegen 10 Uhr starteten sie ihre Aktion an dem Bankgebäude der Leipziger Commerzbank, gegenüber der Thomaskirche. Danach zogen sie weiter und plakatierten Fassaden der Deutschen Bank, der Leipziger Volksbank und der Postbank.