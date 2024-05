Ofarim hatte im Oktober 2021 in einem Video Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Leipziger Hotelangestellten geäußert. Der Musiker erstattete später Anzeige, aber auch der Hotelmanager wehrte sich und zeigte seinerseits den Musiker wegen Verleumdung an. Vor Gericht gestand der Musiker, sich die Vorwürfe ausgedacht zu haben und entschuldigte sich. Das Gericht verhängte dafür eine Geldauflage in Höhe von 10.000 Euro, die der 41-Jährige je zur Hälfte an die israelitische Religionsgemeinde zu Leipzig und die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin zahlen muss.