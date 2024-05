Während der Sommerferien Schleuse Wettin: Sperrung bis Mitte August

22. Mai 2024, 09:34 Uhr

An der Saale in Wettin bleibt die Schleuse länger gesperrt als zunächst angenommen. Dort wird auch während der Sommerferien in Sachsen-Anhalt kein Schiffsverkehr möglich sein. Die Schäden an dem Bauwerk sind größer als gedacht.