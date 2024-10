Die Manga- und Light-Novel-Übersetzerinnen und Übersetzer schlagen Alarm. In einem offenen Brief, der von ihrem Berufsverband VdÜ veröffentlicht wurde, heißt es: "Um zu überleben, müssen wir immer mehr Manga und Light Novels in immer kürzerer Zeit ins Deutsche übertragen." Diese Entwicklung wirke sich negativ auf die körperliche und vor allem mentale Gesundheit aus, zudem gefährde sie "unsere Existenz und hindert uns daran, die Zeit und die Hingabe aufzubringen, die die Texte verdienen." Mehr als 60 Betroffene haben den offenen Brief unterzeichnet.



Die Branche erlebt einen Boom, der sich auf die Auftragslage für die Übersetzerinnen und Übersetzer auswirkt. Doch dieser Boom spiegele sich nicht in der Bezahlung wider, so der Verband deutschsprachiger Übersetzer/innen literarischer und wissenschaftlicher Werke (VdÜ).