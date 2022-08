Windsurfen: Unbekannte Talente am Markkleeberger See entdecken

Ich habe meine Badesachen bereits an und schlüpfe in den schwarzen Neoprenanzug. Dabei muss ich an meine Kollegin denken, die vergangenen Sommer im Neoprenanzug auf Wasserski unterwegs war und das Anziehen mit einer "Wurst in der Pelle" verglichen hat. Ich muss schmunzeln. Vor dem leicht kühlen Wetter gut geschützt, gehe ich zu Franziska und sie erklärt kurz die wichtigsten Sachen rund ums Windsurfen.

Für meine Körpergröße und meinen Anfängerstatus hat sie ein Segel mit 3,5 Quadratmeter Durchmesser ausgewählt. Es sieht groß aus, aber händelbar. Ich muss noch wissen, dass ich eine Hand am Mast und die andere am sogenannten Gabelbaum halten muss. "Der Gabelbaum ist der Haltegriff, der dem Segel Stabilität gibt und über den du steuern kannst. Anluven ist die Änderung der Fahrtrichtung zum Wind hin", verrät Franziska. Es gebe noch Dutzende andere Begriffe für die Haltung und Steuerung des Segels, sagt sie, aber sie wolle es der Einfachheit halber erst einmal dabei belassen.

Dann erklärt sie die richtige Fußstellung auf dem Surfbrett, wo sich das Brett mit dem Mast trifft (die kleine Klickvorrichtung nennt sich Rigg) und ganz wichtig: was ich machen muss, wenn ich mich mit dem Surfbrett drehen will. Das sollte sich kognitiv als die größte Herausforderung für mich erweisen.

Franziskas Windverständnis ist beeindruckend und sie schickt mich kurzerhand Surfbrett und Segel ins Wasser tragen, über das Rigg verbinden und dann sollte ich schon aufsteigen. Das Wasser am Markkleeberger See ist dank der Hitze der vergangenen Wochen ordentlich warm. Auch auf dem Brett stehe ich wider Erwarten echt stabil. Das liegt unter anderem am sogenannten Schwert - ähnlich der Flosse bei Fischen sorgt es für Stabilität. Als nächstes muss ich dann an einem Strick mein Segel aus dem Wasser an mich ranziehen. Hier sind ein gerader Rücken und ordentlicher Zug mit den Armen gefragt, aber auch das erlebe ich in Ufernähe als machbar. Unter Franziskas toller Anleitung stelle ich mich richtig auf das Brett, richte mein Segel aus und schon bin ich mit einem Lüftchen zu einer einige Meter entfernten roten Boje unterwegs. Ein schönes Gefühl!