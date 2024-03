Ab Ostermontag haben Leipzigs Schleusen geöffnet. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, können die Schleusen in Connewitz und am Cospudener See ab dem 1. April wieder zum Wasserwandern genutzt werden. Zunächst seien beide Schleusen von 10 bis 18 Uhr betriebsbereit, von Mai bis September dann sogar zwei Stunden länger von 10 bis 20 Uhr und im Oktober wieder von 10 bis 18 Uhr. Während dieser Zeiten informieren und unterstützen Beschäftigte des Kommunalen Eigenbetriebes Leipzig/Engelsdorf (KEE) die Wasserwanderer direkt vor Ort.

Vor allem Paddelboote passierten die Schleusen - am häufigsten die in Connewitz. Der Fisch-Kanu-Pass an der Schleuse Connewitz wurde mehr als 8.000 Mal genutzt. Die Kanurutsche neben der Schleuse hilft, dass Fische und Paddler das Gefälle in einer Rinne überwinden können.