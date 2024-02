"Feuer! Feuer!" ruft es von der Bühne. Zwei Jungs in Feuerwehrmann-Kostümen greifen sich an den Kopf und schauen sich erschrocken an. Doch keine Sorge. Die mutigen Feuerwehrmädels und -jungs vom Markranstädter Carneval Club halten zusammen und singen "Miteinander durch das Durcheinander für das Füreinander, was keiner alleine schaffen kann". Gemeinsam löschen sie das gespielte Feuer im Takt eines Michael-Jackson-Songs. Viel Applaus für die flotten Tanzeinlagen der Feuerwehrleute in der Stadthalle Markranstädt.

Bildrechte: MDR/Philipp Brendel