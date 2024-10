Wenn dann noch im Minutentakt Straßenbahnen durchrollen, wird es schnell eng. Das weiß auch Rosalie Kreuijer vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). "Wenn Autos hier schlecht eingeparkt sind und die Straßenbahn kommt, dann hat man nur einen ganz kleinen Korridor."

Ist es dann überhaupt möglich, den Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten? "Man sollte ihn einhalten", sagt Kreuijer. "Da darf man nicht überholen. Aber nicht alle Fahrer halten sich dran. Die Straßenbahn darf in diesem Fall nicht überholen. Hier gibt es ja noch einen Radschutzstreifen. Natürlich geht es am Ende um gegenseitige Rücksichtnahme." Bildrechte: MDR/Konstantin Henß

Gesetzliche Regelung

Diese gegenseitige Rücksichtnahme ist direkt in Paragraf 1 der STVO geregelt. Dort steht: "Wer am Verkehr teilnimmt hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird."

Marc Backhaus, der Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), kennt die Problematik der engen Bebauung in der Eisenbahnstraße. "Die Eisenbahnstraße ist für die Leipziger Verkehrsbetriebe eine der wichtigsten Magistralen in den Osten. Diese Verordnung führt natürlich an verschiedenen Stellen zu Schwierigkeiten, vor allem dort, wo schon umgebaut worden ist und diese Novellierung noch gar keine Rolle spielen konnte."