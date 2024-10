Mit dem Rad auf der neu ausgeschilderten S154

Das will ich mir ansehen und steige in Bad Schandau aufs Fahrrad. Der Elberadweg ist gut ausgeschildert, aber ich will links hoch Richtung Sebnitz und Altendorf. Gleich hinter der Kurve Lindenallee/Sebnitzer Straße in der Stadt sehe ich ein Schild: Achtung, Radfahrer.

Bildrechte: Kathrin König

Ich spreche zwei Anwohnerinnen an, die in einer Einfahrt daneben stehen und plauschen. Wie schlimm ist das hier für Fahrradfahrer? Beide winken ab. "Schlimm! Wir gucken immer weg und hoffen, dass nichts passiert. Es ist einfach zu eng. Busse, Lkw, Transporter, alle fahren hier lang, teilweise über die Bürgersteige", sagt die Ältere, die, wie ihre Nachbarin von gegenüber, nicht ihren Namen nennen will.

Anwohnerinnen in Bad Schandau skeptisch

Viele würden aus Tschechien kommend über den Schluckenauer Zipfel und Sebnitz Strecken abkürzen, vor allem donnerstags und freitags sei der Verkehr dicht. Die Fahrradfahrer seien auch alle viel zu schnell. Und erst die E-Bike-Fahrer, die "im Affentempo entlang kommen und unten in der Kurve einfach anhalten und auf ihre Handys gucken, wie es weitergeht". Für die Seniorin steht jetzt schon fest: "Das Projekt bringt gar nichts."

Die andere Anwohnerin hat sich am Wochenende die Schilder und neuen Symbole für den Verkehrsversuch angesehen. Und? "Es ist für Radfahrer kreuzgefährlich hier." Am besten wäre, wenn sie ein Tal weiter übers Kirnitzschtal Richtung Sebnitz fahren würden. Aber da seien auch die Schienen auf der Straße eine Unfallgefahr. Sie hofft, dass sich die Autofahrer an die neuen Geschwindigkeitsbegrenzungen halten und die Polizei auch kontrollieren kommt. "Am allerbesten wäre, wenn alle mehr Rücksicht aufeinander nehmen würden."

Bildrechte: Kathrin König

Neue Tempolimits? Autofahrer sind noch Tempo 100 gewöhnt

Am Ortsausgang Bad Schandau sehe ich die Piktogramme: Auf beiden Fahrseiten sind in Abständen immer wieder weiße Fahrräder aufgemalt worden. Die Mittellinie ist durchgezogen. Es gilt auch außerhalb der Stadt Tempo 50. Soweit die Theorie. Kaum ein Auto hält sich daran, vor allem nicht die, die bergab fahren.