Radfahrer in Halle nach Unfall mit Straßenbahn gestorben

Zwei Radfahrer sind am Montag in Halle verunglückt. Ein älterer Mann war bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Neustadt lebensbedrohlich verletzt worden und ist nun im Krankenhaus gestorben. Bei einem zweiten Unfall war ein Radfahrer in die Schienen geraten und gestürzt.