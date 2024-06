Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Leipziger Verkehrsbetriebe Leipziger Tatra-Bahnen sollen in spätestens zwei Jahren ausgesondert werden

Hauptinhalt

21. Juni 2024, 05:00 Uhr

Fast 1.000 Tatra-Bahnen sind früher mal durch Leipzig und andere ostdeutsche Städte gerollt. In Dresden wurde die letzte Tatra-Bahn vor einem Jahr endgültig ausrangiert, in Erfurt bereits 2020. Doch in Gera, Zwickau, Magdeburg und Leipzig sind sie noch regulär im Einsatz – nicht immer zur Freude der Fahrgäste. MDR-AKTUELL-Hörerin Kerstin Steinberg will wissen, wann die Tatra-Bahnen auch in Leipzig ausgesondert werden.