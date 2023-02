Der Betreiber der Sachsen-Klinik und des Altenpflegeheims Muldentalstift in Naunhof bei Leipzig ist pleite. Wie der vorläufige Insolvenzverwalter am Mittwoch mitteilte, laufe der Betrieb der Einrichtungen aber vorerst weiter. Ursache für die finanziellen Probleme sind nach Angaben der Kanzlei "enorme Kostensteigerungen in nahezu allen Bereichen sowie die Unterbelegung der Betten aufgrund von Personalmangel".