Der Oberbürgermeister hofft nun, dass die Konzepte so schnell wie möglich auf ihre Belastbarkeit geprüft werden. Dabei sei auch das Sozialministerium involviert. "Wenn wir im Januar die Entscheidung bekommen, dass es funktioniert, haben wir immer noch bis zum 31. März die Zeit, sie auf den Weg zu bringen und einzuspielen", so Kürzinger. Er sei durchaus optimistisch.

Zwei Betriebsvarianten sind derzeit im Gespräch. Die erste Variante, wie der Klinikbetrieb aufrechterhalten werden könnte, ist eine mehrheitlich öffentliche Trägerschaft. Für die Klinik hätte dies finanzielle Vorteile. "Das wäre die Voraussetzung dafür, dass auch Mittel des Freistaates zum Einsatz kommen", sagt Raphael Kürzinger. Dies wäre bei der zweiten Variante, in der die Klinik in privater Trägerschaft weitergeführt wird, nicht der Fall.

Da es sich jedoch nach der Umstrukturierung um ein Modellprojekt handeln soll, könnte dies ebenfalls gefördert werden. Ein neues Krankenhausgesetz lasse dies zu, so der Oberbürgermeister. "Doch so weit sind wir noch nicht. Nun sehen wir aber ersteinmal zu, dass am 31. März die Lichter nicht ausgehen. Und dann werden wir schauen, wie wir mit der Konzepterstellung, dem Modellversuch, weiter verfahren können", so Kürzinger.