Die Einwohner von Pödelwitz befürchten, dass ihr gerettetes Dorf doch noch sterben könnte.

Das Bergbauunternehmen Mibrag geht nicht von einer schnellen Revitalisierung von Pödelwitz aus.

Der Verein "Pödelwitz hat Zukunft" wirft der Mibrag eine "Hinhaltetaktik" vor.

Die verbliebenen Einwohner des Dorfes Pödelwitz im Landkreis Leipzig haben die Bundespolitik in einem offenen Brief aufgefordert, mit konkreten Maßnahmen ihren Ort vor dem Verfall zu retten. Der Verein "Pödelwitz hat Zukunft" übergab das Schreiben Abgeordneten der Grünen-Bundestagsfraktion. Sie hatten am Mittwoch in Begleitung von Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (B'90/Grüne) das zur Stadt Groitzsch gehörende Dorf besucht. Der offene Brief wurde zusammen mit dem Bündnis "Alle Dörfer bleiben" verfasst. Die Forderungen gelten deshalb nicht nur für Pödelwitz, sondern auch für gerettete Orte im Rheinischen Braunkohlerevier. Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Verfall statt Abbaggerung

In Pödelwitz herrscht die Sorge, dass das Dorf stirbt, obwohl es entgegen der ursprünglichen Plänen nicht abgebaggert wird. Als Grund nannte Vereinsmitglied Jens Hausner eine Verweigerungshaltung des Bergbauunternehmens Mibrag. Es hatte bereits 80 Prozent der Grundstücke von umsiedlungswilligen Einwohnern abgekauft, bevor die Abbaggerungspläne Anfang 2021 ad acta gelegt wurden. Die betroffenen Häuser würden nun leer stehen und verfallen. Eine Offerte von "Pödelwitz hat Zukunft", über eine Stiftung einen ganzen Straßenzug und perspektivisch das komplette Dorf zu erwerben, lehnte die Mibrag nach Vereinsangaben ab.

Mibrag wartet ab

In dem offenen Brief wird die Bundesregierung deshalb unter anderem aufgefordert, das Unternehmen zur Aufgabe seines Eigentums im Pödelwitz zu zwingen und die Gebäude in eine gemeinnützige Stiftung oder Genossenschaft zu überführen. Auch solle historische Bausubstanz durch die Verpflichtung zu Reparaturen erhalten und zeitnah wiederbesiedelt werden. Die Mibrag erklärte dazu, sie würde ihre Immobilien im Ort sichern und regelmäßig kontrollieren. Pläne zum Verkauf gebe es nicht.

Zur Begründung erklärte ein Sprecher, die Wiederbesiedlung sei ein aufwändiger Prozess, zu dem die Stadt Groitzsch gerade erst einen Beteiligungsprozess gestartet habe und bei dem keine kurzfristigen Entscheidungen zu erwarten seien. Dafür spricht auch der zuletzt im vergangenen Herbst geänderte Flächennutzungsplan der Stadt, in dem es heißt, dass eine Revitalisierung des Ortsteiles Pödelwitz "mittelfristig" in Betracht komme.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Verein bleibt hartnäckig

Das dauert den verbliebenen rund 30 dauerhaften und zeitweisen Bewohnern der Ortschaft zu lange. Schließlich stünden die Fördermittel für das Dorfentwicklungskonzept schon zur Verfügung, sagte Jens Hausner MDR SACHSEN. Und er ärgert sich über die nach seiner Aussage "Hinhaltetaktik" der Mibrag. Diese habe zum Auftakt des Beteiligungsprozesses Ende September 2023 den anderen Teilnehmenden sinngemäß gesagt: Macht mal ein Konzept und wir schauen dann, ob es uns so passt.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas