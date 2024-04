Sie sei eine "schützenswerte Spezies" meinte Burkhard Jung (Leipzigs OBM) einmal. Recht hat er, denn die Musikalische Komödie ist neben der Staatsoperette Dresden und dem Gärtnerplatz-Theater in München eines der letzten Theater in Deutschland, das sich auf Operette, Musical und Spieloper spezialisiert hat.

Die MuKo – ein Theater mit bewegter Geschichte

Und die MuKo, wie sie lange schon liebevoll genannt wird, hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Als Anfang des 20. Jahrhunderts der Leipziger Westens immer stärker industrialisiert wurde, da brachte das auch den Neubau eines Gebäudekomplexes nach Plänen des Architekten Otto Gerstenberger mit sich. Dieser Bau beherbergte einen prunkvollen Konzert- und Ballsaal, samt einer (kleinen) Bühne für künstlerische Darbietungen. Damit war der Grundstein für musikalisches Unterhaltungstheater im Leipziger Stadtteil Lindenau gelegt. 1918 wurde das Haus erneut umgebaut, diesmal zu einem großstädtischen Varieté-Theater. Das wiederum diente dem ausgebombten Opern-Ensemble nach dem Zweiten Weltkrieg als Heimstatt, bis 1961 das neue Opernhaus eröffnet wurde. Danach erst konnte sich das Haus als Unterhaltungsbühne profilieren, erhielt 1968 offiziell den Namen "Musikalische Komödie".

Heute gehört die MuKo als dritte Sparte zur Oper Leipzig, deren Intendant Tobias Wolff ist. Dennoch hat das frisch sanierte Haus mit Torsten Rose einen eigenen Direktor, der sich glücklich schätzen dürfte, dass man nunmehr von jedem der 640 Plätze aus gut sehen und hören kann! 172 Vorstellung werden pro Spielzeit gegeben und auch wenn die Auslastung 2023 bei nur 68% lag (vor Corona waren es weit über 80%) – man verzeichnet gerade einen kräftigen Aufwärtstrend in Sachen Besucherzahlen.

Bildrechte: Kirsten Nijhof

Ein gutes Team: Leipzig und Lortzing

Das Multi-Talent Albert Lortzing war von 1833 an als Schauspieler und Sänger am Leipziger Stadt-Theater engagiert. Nebenbei brachte er hier zwei seiner erfolgreichsten Opern heraus: "Zar und Zimmermann" sowie "Der Wildschütz" – und 1840 auch den "Hans Sachs". Gute Gründe für den Intendanten, 2026 Lortzing zu Ehren ein Festival zu veranstalten, dann also, wenn dessen 225. Geburtstag und 175. Todestag anstehen. Und so kam mit "Hans Sachs" nach "Undine" und "Casanova" eine weitere Lortzing-Rarität ins Leipziger Repertoire.

Komische Oper über den dichtenden Schuster Hans Sachs

Im Mittelpunkt steht der dichtende Schuster Hans Sachs. Den gab es im 15. Jahrhundert wirklich und seine Geschichte inspirierte nicht nur Lortzing, sondern später auch Richard Wagner, der sich für seine "Meistersinger von Nürnberg" einiges beim Vorgänger abschaute. Schustermeister Sachs also wirbt um die Tochter des Goldschmieds Steffen und wird vom Volk auch zum Sieger eines Sänger-Wettstreits erklärt. Allein Steffen (der frisch gekürte Bürgermeister) hat längst mit Ratsherr Eoban Hesse gedealt, dass der seine Tochter Kunigunde ehelichen soll. Sachs verlässt frustriert seine Heimatstadt, doch am Ende siegt die Liebe, befördert von einem kunstsinnigen Herrscher – in der Oper geht so was idealerweise.

Bildrechte: Kirsten Nijhof

Mangelnde Präzision im Orchestergraben

Die junge Leipzigerin Rahel Thiel setzte diese Geschichte stringent in einem ebenso reduzierten, wie variablen Bühnenbild um: Man kommt mit ein paar schiebbaren Podesten aus, über die sich die Schusterstube, der Treffpunkt der Liebespaare oder der Ort des Sängerwettstreits trefflich andeuten lassen. Ein blauer Seidenvorhang grenzt die eingebaute Bühne als Spielfläche ab, wird zudem spielerisch u. a. von Julian Brandão als Cupido einbezogen. Zudem reicherte Thiel den Sachs an: Um Liebesgedichte von Heinrich Heine, Bertolt Brecht oder Clemens Brentano etwa, oder Schuberts "An die Musik", am Ende gar mit einem Zitat aus Wagners "Meistersingern". Dass sie damit (auch) die wunden Punkte dieser Neuproduktion triggerte, dürfte Zufall sein.

Denn gleichwohl Tobias Engeli die Musik beherzt und mit flotten Tempi angeht, gleichwohl er die instrumentalen Farben zur Geltung bringt und dynamisch intensiv akzentuiert – es mangelte teilweise hörbar an Präzision im Graben, aber auch zwischen Bühne und Orchester. Und genau das verträgt die Musik eines Albert Lortzing, samt ihren unzähligen vertrackten Ensemble-Szenen nun gar nicht. Die Schönheit dieser Partitur steckt im Detail. Wenn das nicht sitzt, sind Leichtigkeit, Witz und das Prickelnde der Musik perdu.

Bildrechte: Kirsten Nijhof

Der Kurs steht auf Lortzing-Festival 2026 in Leipzig