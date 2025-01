Die Sächsische Bläserphilharmonie aus Bad Lausick hat eine Einladung in die USA erhalten. Das Orchester soll beim New York International Music Festival im April 2026 auftreten. Wie Chefdirigent Peter Sommerer MDR SACHSEN sagte, erfülle die Einladung ihn und seine Kollegen mit großer Freude. Allerdings werde die Reise des 40-köpfigen Orchesters mit Verschiffen der Instrumente etwa 100.000 Euro kosten. Bis dahin müssten noch viele interne Dinge besprochen werden. "Wir arbeiten dran und sind sehr optimistisch, dass uns das gelingen wird", so Sommerer.