Die westliche Politik lässt zu sehr die Waffen sprechen, als in diplomatischen Gesprächen eine Lösung für das Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zu suchen. Das ist der Grundtenor, der beim Ostermarsch in Leipzig am Karsonnabend deutlich geworden ist. "Für uns sind ein sofortiger Waffenstillstand und die Aufnahme von Verhandlungen die bessere Alternative im Vergleich zu weiteren Waffenexporten und einer Eskalation bis hin zu einem nuklearen Schlagabtausch", sagt Mitorganisator Torsten Schleip. Es gebe kritische Worte in alle Richtungen. Aber Schleip betont: "Wir sind keine Putin-Versteher-Demo." Dennoch wird der Anteil des Westens an dem Krieg während des Demonstrationszuges besonders häufig kritisiert.